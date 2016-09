RTL NITRO 04:25 bis 04:45 Dokusoap Recht & Ordnung D 2009 Live TV Merken Oberkommissar Manuel S. und Christian P. von der Frankfurter Stadtpolizei haben Streifendienst im berüchtigten Bahnhofsviertel. Bereits kurz nach Dienstantritt gibt es den ersten Ärger: Eine Frau treibt sich vor einem Sex-Shop rum und verhält sich verdächtig. Für die Polizisten ist der Fall klar: Die junge Dame geht hier illegal der Prostitution nach. Hier müssen deutliche Worte gewechselt und ein Platzverweis erteilt werden. Später kommt es dann noch dicker: Zwei Heroin-Junkies werden auf frischer Tat erwischt, als sie gerade dabei sind, sich einen Schuss zu setzen. Die beiden sind für das Einsatz-Team keine Unbekannten. Kurz danach führt die Routine-Kontrolle eines Pkw zur einer handfesten Auseinandersetzung. Dem Fahrer ist offenbar der Führerschein entzogen worden. Für die Stadtpolizisten Grund genug, der Sache näher auf den Grund zu gehen. Die Produktpolizisten Peter I. und Peter B. kontrollieren Einzelhändler im Großraum Köln. Ihr Ziel ist es, gefährliche Waren sicherzustellen. Gleich zu Beginn ihrer Schicht stoßen die beiden Kontrolleure auf Kinderfahrräder, die diverse Mängel aufweisen und nicht den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Die Produkt-Überwacher wollen die gefährlichen Räder aus dem Verkehr ziehen. In einem asiatischen Discount-Laden entdecken die Männer von der Marktüberwachung mehrere Kartons mit Himmelslaternen - der beliebte Party-Spaß kann böse enden, da die Laternen oft in Flammen aufgehen und große Brände verursachen können. Der Inhaber ist bestürzt, als die Kontrolleure seinen gesamten Bestand beschlagnahmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Recht & Ordnung

