RTS Deux 20:55 bis 22:50 Komödie The Hit Girls USA 2012 Mickey Rapkin Beca est le genre de fille qui préfère écouter son lecteur MP3 que la personne assise en face d'elle. Fraîchement arrivée à la fac, elle a du mal à y trouver sa place. Elle intègre alors, plus ou moins contre son gré, une clique de filles qu'elle n'aurait jamais considérées abordables ou fréquentables : un mélange de pestes, de bonnes pâtes et d'originales dont le seul point commun est la perfection avec laquelle elles chantent a cappella. Schauspieler: Anna Kendrick (Beca) Skylar Astin (Jesse) Ben Platt (Benji) Brittany Snow (Chloe) Anna Camp (Aubrey) Rebel Wilson (Amy) Alexis Knapp (Stacie) Originaltitel: Pitch Perfect Regie: Jason Moore Drehbuch: Kay Cannon Musik: Mark Kilian, Christophe Beck Altersempfehlung: ab 6