Golf: Ryder Cup Official Film 2014 Wenn alle zwei Jahre der Ryder Cup stattfindet, ist die Golf-Welt für drei Tage im Ausnahmezustand. Dann kämpfen die zwölf amerikanischen und zwölf europäischen Top-Spieler nicht verbissen jeder gegen jeden um Weltranglistenpunkte und Millionenpreisgelder, sondern bilden jeweils eine verschworene Gemeinschaft und treten als Team zum großen Kontinentalvergleich gegeneinander an. Das ist das so einfache wie erfolgreiche Rezept des Ryder Cup. In diesem Jahr fand der Teamwettbewerb vom 26. bis 28. September im schottischen Gleneagles statt.