RBB 00:00 bis 02:00 Show Ein Kessel Buntes Supermix der Adlershofer Unterhaltungsshows D 2016 HDTV Live TV Merken Auch bei diesem Kessel der "Neuzeit" treibt sich Wolfgang Lippert bunt und lustig in den Adlershofer Showarchiven herum und er hat wieder eine illustre Schar an Stars am Start. Mireille Mathieu schwärmt heute noch vom ostdeutschen Publikum, Uwe Jensen erzählt wie er trotz Kohlengabel im Fuß seine eigene Sendung schaffte. Der Moderator Juergen Schulz erinnert sich an seine Sendereihe "Moment bitte!", wo Werkhallen zur Showbühne wurden und die Molly-Sister vor Soldaten und einem Jagdflieger auftraten. Gemeinsam mit fröhlichen Studiokindern und seinem Geburtstagslied feiert Lippi Reinhard Lakomys 70. Und Angelika Mann denkt auch an den begnadeten Musiker, mit dem sie so viel erlebt und gesungen hat. Ganz berührend ist die große Liebeserklärung, die Gabriele Köbbert ihrem Mann Horst macht. Sie gesteht, wie der Kesseldialektiker und Hafenbarkapitän sie erobert hat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Wolfgang Lippert Gäste: Gäste: Mireille Mathieu, Uwe Jensen, Juergen Schulz Originaltitel: Ein Kessel Buntes