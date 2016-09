RBB 20:15 bis 21:00 Show Lachfest Echt witzig! - Die besten Parodien D 2016 Merken Vorsicht Doppelgänger! In "Echt witzig!" werden mit viel Ironie und Spielfreude Politiker, TV-Unterhalter, Sportler, Stars und Sternchen parodiert: Bissig, unterhaltsam, intelligent, aber nie verletzend. Manche Parodie ist so nahe dran am Original, dass man sich verwundert die Augen reibt, wie die Meister der Verwandlung ihre Vorbilder in Stimme, Mimik und Gestik perfekt kopiert auf die Bühne holen. Auftreten werden Reiner Kröhnert als Honecker 2.0, Hape Kerkeling als Königin Beatrix und Hans Werner Olm als Peter Maffay. Florian Schroeder analysiert als Jogi Löw in einem Schaltgespräch die unerwartete Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Auswahl der Falklandinseln. Viel Spaß mit dem Bundestrainer und Mathias Richling, dem besten baden-württembergischen Landesvater nach Winfried Kretschmann. Mit: Mathias Richling, Jörg Knör, Florian Schroeder, Hape Kerkeling, Mary & Gordy, Hans Werner Olm, Howard Carpendale u.v.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Mathias Richling, Jörg Knör, Florian Schroeder, Hape Kerkeling, Mary & Gordy, Hans Werner Olm, Howard Carpendale Originaltitel: Lachfest