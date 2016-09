RBB 12:10 bis 13:00 Dokusoap Verrückt nach Meer Spurensuche in Chile D 2016 HDTV Live TV Merken In Puerto Montt erlebt Passagierin Eva eine emotionale Achterbahn auf den Spuren ihrer Großeltern. Sie kommt ihnen näher, als sie jemals zu träumen gewagt hätte. Kapitän Morten Hansen schwärmt von neuen Schiffsmaschinen. Schmankerlkoch Andreas Geitl bevorzugt die Fertigkeiten chilenischer Fischhändler. Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiß genießt seltene Frühstücksfreuden im Kreis seiner Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer