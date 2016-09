WDR 00:15 bis 00:45 Show Der Popolski Show D 2010 Stereo Untertitel Live TV Merken Sie sind wieder da, die wahren Begründer der Popmusik und Pioniere der modernen Fernsehunterhaltung: "Der Familie Popolski" mit ihrer grandiosen Show "live" aus der Plattenbausiedlung in Zabrze. Und gleich in der ersten Folge "geht der Post wieder so richtig ab durch der Decke", so Pavel Popolski. Der Kopf der einzigartigen Musikerfamilie präsentiert ein Programm "ausgestattet mit der modernste Fernsehtechnik und prall gefüllt mit Sensationen". Tomek Popolski, "der Tiger von Zabrze", ist endlich wieder auf der Bühne zurück und feiert einen umjubelten Auftritt. Dorota Popolski, "die rote Dorota", setzt auf vielfachen Wunsch ihren Flirtkurs in polnischer Sprache fort. Erstmals gezeigte exklusive Bilder von der ersten polnischen Mondlandung im Jahr 1969 stellen dann die Geschichte der Raumfahrt auf den Kopf. Und als Krönung der fulminanten Show tritt schließlich sogar das komplette 45-köpfige Ensemble des Staatsballetts von Pyskowice in der Plattenbauwohnung auf. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Popolski Show Regie: Hans Wollrath, Hans Wollrath, Achim Hagemann