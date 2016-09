WDR 11:45 bis 12:35 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg IQ-Test bei den Papageien / Ausbruchstopp / Putztag / Weiblicher Neuankömmling / Glücksspiel mit den Kattas D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Ausbruchstopp Baumstachler Baumi ist der Ausbrecherkönig im Tierpark Hagenbeck. Damit soll Schluss sein, denn ein flüchtiger Baumstachler ist für die Tierparkbesucher nicht ungefährlich. Erschreckt sich das Tier, fährt es seine Stacheln aus. Das könnte für Besucher schmerzvolle Folgen haben. Damit das nicht passiert, werden alle Bäume, die aus der Anlage der Baumstachler reichen, ausbruchsicher gemacht. Putztag Tierpflegerin Marion Minde ist für die Sauberkeit im Froschterrarium zuständig. Bei der Reinigung ist Seife allerdings tabu, denn die grünen Laubfrösche sind ausgesprochen empfindlich. Alle Stoffe ihrer Umgebung nehmen die Frösche über die Haut auf. Und so darf Marion das Terrarium nur mit klarem Wasser reinigen und muss dabei sogar Handschuhe tragen. Denn sogar Handcreme würde die Frösche vergiften. Weiblicher Neuankömmling Das neue Seelöwenmädchen ist endlich da und soll im Quarantänebecken Seelöwenmann Sikku kennenlernen. Noch aber stehen die Tierpfleger vor einem Problem: Wie bekommen sie das vollschlanke Weibchen ohne technische Hilfsmittel aus dem Auto? Mit vereinten Kräften und einigen zusätzlichen Helfern klappt es. Und siehe da, die Seelöwenkuh und Sikku verstehen sich auf Anhieb. Liebe auf den ersten Blick. Glücksspiel mit den Kattas Ob Kattas das Hütchenspiel durchschauen? Tierpfleger Jörg Walter will testen, ob seine Kattas nicht nur niedlich, sondern auch schlau sind. Für den Test hat er drei Becher präpariert: Zwei sehen gleich aus. Unter dem Dritten ist das Futter versteckt. Jetzt wird sich zeigen, ob die Kattas das Prinzip verstehen. IQ-Test bei den Papageien Hamburger Studenten wollen die Intelligenz der Aras testen. Dafür haben sie kleine Experimente vorbereitet. Die Papageien sollen herausfinden, wie sie an leckere Nüsse in einer präparierten Holzkiste gelangen. Papagei Olli schafft es auf Anhieb. Experiment geglückt! Der nächste Test wird schwieriger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co. Regie: Jutta Meinecke