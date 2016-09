WDR 10:00 bis 11:00 Musik Klassik macht Ah! Konzert mit Shary, Ralph und dem WDR Funkhausorchester vom 4. März 2016 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken "Wissen macht Ah!" wird 15. Shary Reeves und Ralph Caspers bereiten sich zum GeburtstAh!g auf einen besonderen Auftritt vor: Sie stehen zum ersten Mal mit dem WDR Funkhausorchester auf der Bühne. Gemeinsam präsentieren sie "Klassik macht Ah!", ein Konzert für Schülerinnen und Schüler. Zu hören gibt es neben Werken von Mozart und Händel auch bekannte Filmmusik (Harry Potter), den Welt-Hit "Happy" - und die "Wissen macht Ah!"-Titelmelodie in Orchester-Version. Das Konzert wurde am 4. März 2016 vor 550 Zuschauern im Karl-von-Bismarck-Saal in Köln aufgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Klassik macht Ah!