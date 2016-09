WDR 08:20 bis 08:30 Magazin Kaiser! König! Karl! - Die Germanen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In der Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus erlitten die Römer eine vernichtende Niederlage durch das germanische Heer. Wie es dazu kam, berichten die Germanen in dieser Folge selbst - im Hip-Hop-Stil. Und auch wenn die Germanen von den Römern als barbarisch bezeichnet wurden, hatten sie doch eine eigene Kultur und viele Götter. Ihnen opferten sie die gesamte Kriegsbeute. Ob die Germaninnen hingegen viel Zeit für ihre Körperpflege opferten? Antworten darauf gibt es im "Beauty-Tutorial". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kaiser! König! Karl! - Streifzüge durch die Geschichte mit Kater Karl

