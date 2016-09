EinsPlus 17:45 bis 18:35 Musik Rocco del Schlacko 2016 D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken sich zu einem riesigen Geheimtipp mausern kann. 24.000 Rockfans feiern hier in Staub und Asche Bands wie Limp Bizkit, Wanda, Sportfreunde Stiller und Bosse. Beim Rocco fühlen sich selbst Jennifer Rostock heimisch und kommen oft und gerne auf den Sauwasen. Unsere Festivalreporter interviewen die Stars und fühlen den Besuchern auf den Zahn. Wer ist am dreckigsten, wer schreit am lautesten und was würden sie für eine Dose Ravioli tun? Das Rocco del Schlacko zeigt wie ein kleines ehrenamtliches Festival auf dem Land sich zu einem riesigen Geheimtipp mausern kann. 24.000 Rockfans feiern hier in Staub und Asche Bands wie Limp Bizkit, Wanda, Sportfreunde Stiller und Bosse. Beim Rocco fühlen sich selbst Jennifer Rostock heimisch und kommen oft und gerne auf den Sauwasen. Unsere Festivalreporter interviewen die Stars und fühlen den Besuchern auf den Zahn. Wer ist am dreckigsten, wer schreit am lautesten und was würden sie für eine Dose Ravioli tun?. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rocco del Schlacko 2016