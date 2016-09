EinsPlus 16:00 bis 17:00 Magazin Planet Wissen Blut - von der Säftelehre zur Hightech-Analyse D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Welche Rolle ihr Blut spielt, wollten Menschen schon immer verstehen. Mehr als tausend Jahre hielt sich die Lehre über die vier Körpersäfte, von deren Gleichgewicht die Gesundheit abhing. Erst im 19. Jahrhundert erfolgte der tiefgreifenden Umbruch: Blut wird in seine Bestandteile zerlegt, analysiert und mit Grenzwerten versehen. Heute gehen Mediziner im Blut systematisch auf Spurensuche nach bestimmten Krankheiten. Aber was verrät das Blut wirklich über uns? Das klärt Planet Wissen mit dem Medizinhistoriker Prof. Florian Steger und dem Internisten Prof. Peter Nawroth. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Originaltitel: Planet Wissen