EinsPlus 08:00 bis 08:30 Magazin W wie Wissen Gesundheit für alle - aber wie? Gesundheit für alle aber wie? / Wie sieht der optimal-gesunde Tag aus? / Billiges, aber gesundes Essen - funktioniert das? / Was bringen Gesundheitskampagnen? / Zeitreise: Staatlich gelenkte Gesundheit D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Obst und Gemüse statt Currywurst, viel Sport, nicht Rauchen und nicht Trinken: Im Prinzip weiß man, wie man gesünder leben könnte. Viel zu wenige aber schaffen es, sich daran zu halten. Wie kann man mehr Menschen dazu bringen, gesund zu leben? Das ist das Aufgabengebiet von "Public Health", das man früher "Volksgesundheit" nannte. Während der Staat früher auf Verbote und gesetzliche Regelungen setzte, vertraut er heute mehr auf Aufklärung, Anreize und die Förderung der Prävention. "W wie Wissen" zeigt, was der Staat tun kann, darf und muss - und welche Maßnahmen am meisten Erfolg versprechen. Die Themen: * Wie sieht der optimale gesunde Tag aus? * Billiges, aber gesundes Essen - funktioniert das? * Was bringen Gesundheitskampagnen? * Zeitreise: Staatlich gelenkte Gesundheit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: W wie Wissen

