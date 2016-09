RTS Un 20:15 bis 21:20 Sonstiges Passe-moi les jumelles! La plus grande ferme du monde / L'âme de la feuille CH 2016 2016-09-30 01:15 Stereo Untertitel Merken "La plus grande ferme du monde": Chaque année a lieu à Paris le Salon de l'Agriculture. Les paysans et les exploitants de toute la France viennent y présenter leurs produits et leurs animaux. Pendant dix jours, les halles d'exposition de la porte de Versailles se transforment en une gigantesque ferme. Parmi les exposants, un groupe de fidèles Gruériens y présente les fromages de Suisse depuis plusieurs années. L'équipe de Passe-moi les jumelles les a suivis pendant la durée du Salon. "L'âme de la feuille": Avec ses casseroles fumantes ses pâtes colorées et ses longues cuillères en bois, on pourrait la prendre pour une sorcière. Pourtant, Viviane Fontaine est bien une fée. La fée du papier. Une matière rencontrée 40 ans plus tôt et avec laquelle elle crée des ?uvres aussi belles que surprenantes, fortes et fragiles, au plus près de son âme et de celles des plantes que Viviane ramasse dans les somptueux paysages de la Gruyère. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Virginie Brawand Originaltitel: Passe-moi les jumelles! Regie: reportage de Romain Guélat, reportage d?Antoine Plantevin