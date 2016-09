Für Dressler brechen schwere Zeiten an. Dass ihn seine über alles geliebte Frau Tanja jetzt endgültig verlassen hat, kann er nicht verkraften. Sein Kummer ist so groß, dass er Trost im Alkohol sucht. Schnell ist er der alten Sucht wieder verfallen - mit schlimmen Konsequenzen. Mary lebt in ständiger Angst um das Leben ihres Mannes Vasily. Dessen Zustand wird immer kritischer. Nach wie vor sind die Ärzte auf der Suche nach einem geeigneten Spender, um Vasilys Leben durch eine Knochenmarkstransplantation zu retten. Und die Zeit drängt. In Olafs Imbissstube braut sich etwas zusammen: Der durchtriebene Olli entwickelt eine Idee wie sein Spezi Olaf sich an seinem Lokalrivalen Vasily rächen kann. Schnell trifft er die nötigen Vorbereitungen, um den hinterlistigen Plan in die Tat umzusetzen. In Google-Kalender eintragen