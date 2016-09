ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 87 D 2005 Stereo 16:9 Live TV Merken Laura nimmt Lars' Antrag an und will schon am nächsten Tag heiraten. Lars stimmt überglücklich zu. Heimlich bereitet er die Fürstensuite als Hochzeitszimmer vor. Zufällig platzt Laura mitten in seine Vorbereitungen hinein und ist von dem romantisch dekorierten Zimmer überwältigt. Die beiden verbringen in der Suite eine wunderschöne Nacht. Am nächsten Morgen bekommt Laura von Alexander ein Abschiedsgeschenk: Eine Diamantkette, die sie für die Hochzeit anlegt. Eigentlich wäre nun alles perfekt, doch Lauras Vater Peter fehlt... Tanjas Einsatz als Tanzlehrerin für Alfons ist unerschütterlich. Daher hat sie bei Marie etwas gut. Tanja lässt sich nicht lange bitten: Sie hätte liebend gern für Laura Hildegards Hochzeitskleid. Hildegard hatte es eigentlich für Marie aufgehoben. Da Marie aber momentan davon ausgeht, nie zu heiraten, leiht sie Laura das Kleid gerne für die Trauung. Xaver und Marie stehen nach wie vor auf Kriegsfuß. Als Marie ihren Exfreund in der Küche antrifft und ihn warnt, nicht von der Mayonnaise zu essen, hält Xaver das für nur eine Gemeinheit und nascht trotzdem von der verdorbenen Sauce. Xaver klappt prompt zusammen und muss sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Dieter Schlotterbeck, Alexander Wiedl Drehbuch: Bob Hirsch