Olaf freut sich auf gute Geschäfte in seiner 'Aloisius Stub'n' - schließlich sind am Vatertag viele hungrige Mäuler zu stopfen. Er ahnt allerdings nicht, dass auf ihn heute eine besondere Überraschung wartet: Sein "Spezi" Olli Klatt ist wieder auf freiem Fuß und will bei Olaf alte Schulden eintreiben. Für Paolo geht es beruflich aufwärts: Da sein Chef Vasily schwer erkrankt ist, bittet ihn Elena die Geschäftsführung des "Akropolis" zu übernehmen. Paolo ist der festen Überzeugung, dass für ihn eine Glückssträhne beginnt. So startet er erneut einen Versuch, sich mit Urszula zu versöhnen. In Google-Kalender eintragen