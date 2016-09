BR Fernsehen 22:45 bis 23:30 Dokumentation Now & Then DISCO einst und jetzt D 2015 Stereo 16:9 Merken In 6 Folgen begeben sich die Moderatoren Fritz Egner und Christina Wolf auf eine musikalische Zeitreise. Los geht’s heute mit der Wiederholung der Disco-Folge (lief bereits im Juli 2015). Die 5 neuen Folgen beschäftigen sich mit den 80ern, Frauen im Pop, der Geschichte der elektronischen Musik, den erfolgreichsten deutschen Musikern im Ausland und internationalen Stars mit einer besonderen Beziehung zu Deutschland. – immer freitags, 22.45 Uhr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Fritz Egner, Christina Wolf Originaltitel: Now & Then