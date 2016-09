BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Show Pleiten, Pech und Pannen D 2016 Dolby 16:9 Merken Moderatorin und "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers geht in diesem Sommerspecial von "Pleiten, Pech und Pannen" selbst auf die Suche nach den schönsten und lustigsten Kuriositäten im deutschen Fernsehen. Auch die Missgeschicke im Internet bleiben ihr nicht verborgen. Ob Versprecher, Stolperer oder technisches Versagen, unterwegs in ihrem Eiswagen spürt sie alle auf und verleiht den goldenen Pechvogel Rabea-Marie an die vergnüglichste TV-Panne. Als weiteres Highlight zeigt Moderator Waldemar "Waldi" Hartmann, wie man auch in peinlichen Situationen eine gute Figur macht. Zu guter Letzt kommt Kabarettist Wolfgang Trepper auf ein Eis vorbei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judith Rakers Originaltitel: Pleiten, Pech und Pannen