Jana (31) ist glücklich verheiratet und Mutter einer sechsjährigen Tochter. Da ihr Mann Maik (35) viel arbeitet, kümmert sich Jana um den Haushalt und sorgt dafür, dass das gemütliche Heim sauber und ordentlich ist. Trotzdem hilft Maik auch mit, denn gemeinsam geht alles gleich besser. Jana möchte sehr gerne wieder arbeiten gehen, aber in ihrem Wohnort mit gerade einmal 1.000 Einwohnern sind Arbeitsplätze rar. Also spart sie jeden Cent, damit sie den Führerschein machen und einen Job suchen kann. Für Leute, die "auf der faulen Haut liegen", hat sie wenig Verständnis. Pharmareferentin Kerstin (46) lebt mit ihrem Freund Helmut und dessen Sohn zusammen. Kerstin ist quasi Alleinverdienerin, da der 43-jährige Andreas als Künstler und Sänger nicht viel Geld verdient. Andreas und sein 18-jähriger Sohn schlafen gerne mal bis mittags und lieben Sportübertragungen im Fernsehen. Kerstin würde sich über mehr Unterstützung im Haushalt freuen, schließlich ist ihr Andreas ja tagsüber meistens zuhause. Wenigstens kocht er gerne, doch das Aufräumen und Abspülen bleibt dann wieder an Kerstin hängen. Jetzt tauschen Landei Jana und Großstädterin Kerstin für einige Tage die Familien. Wie wird es der aktiven Jana bei Langschläfer Andreas gefallen und was erlebt Kerstin in Janas Bilderbuchfamilie? Auf beiden Frauen wartet eine spannende Zeit.