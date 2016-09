tagesschau24 00:15 bis 01:15 Talkshow Fakt ist! Aus Magdeburg Masse statt Klasse - Streitpunkt Kinderbetreuung D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken "Jeder Tag ist schwierig", sagt Kita-Leiterin Manuela Kiwatt aus Sachsen-Anhalt. Jeden Tag schiebt sie Personal hin und her, kämpft mit Erzieher-Ausfällen durch Krankheit. Deshalb fordert sie von der Politik: "Wir brauchen einen anderen Betreuungsschlüssel. Mehr Erzieher!" Als gut dagegen bewertet die CDU Sachsen-Anhalts die Betreuung in den Kindertagesstätten. Richtig ist, dass Sachsen-Anhalt bundesweit Spitzenreiter ist, wenn es um die Unterbringung von Kleinkindern in Krippen geht - zahlenmäßig. Doch ist Masse nicht gleich Klasse, sagen Kritiker. Alle mitteldeutschen Länder haben einen schlechten Betreuungsschlüssel, sagt eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung zur frühkindlichen Bildung. So betreut eine Erzieherin in Sachsen-Anhalt sechs Krippenkinder unter drei Jahren. Kita-Leiterin Kiwatt: "In der Realität sind es bis zu zehn Kleinkinder." Teilweise müsse eine Erzieherin sogar über zwanzig Vierjährige allein betreuen. "Von frühkindlicher Förderung ist ein solches Aufbewahrungssystem weit entfernt", sagt die Sachverständige für Frühpädagogik, Ilse Wehrmann. Gerade in sozialen Brennpunkten müsse es die besten Kitas geben. Wehrmann kritisiert: "Die Entwicklung und Bildung eines Kindes hängt maßgeblich von der Finanzkraft einer Kommune und der 'Einsicht eines Bürgermeisters' ab!" Viel mehr Geld also müsste in die frühkindliche Betreuung und Bildung investiert werden - für mehr Personal. Doch woher soll das Geld für die zusätzlichen Erzieher und Erzieherinnen kommen? Wo liegen die grundsätzlichen Schwachstellen im deutschen System der frühkindlichen Betreuung zwischen Bund, Ländern, Kommunen, Trägern und Eltern? Und woran liegt es, dass die seit Jahren geforderten bundesweiten Kita-Qualitäts-Standards auf sich warten lassen? Über diese Fragen diskutiert Moderatorin Anja Heyde mit folgenden Gästen: * Tobias Ulbrich, Vorsitzender der Landeselternvertretung Sachsen-Anhalt * Ilse Wehrmann, Sachverständige für Frühpädagogik * Tobias Krull, Sozialpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt * Ralf Kleindiek (SPD), Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Bürgerreporter Stefan Bernschein spricht mit Kita-Leiterin Manuela Kiwatt darüber, wie sie versucht, mit zu wenig Personal den Kita-Alltag zu stemmen. Vom Bürgermeister der Einheitsgemeinde Gommern, Jens Hünerbein, lässt sich der Bürgerreporter erklären, wie die Gemeinden mit den steigenden Kita-Ausgaben kämpfen. Außerdem wirft Stefan Bernschein einen Blick auf die Meinung der Zuschauer, die sich per Mail an faktist@mdr.de oder unter facebook.com/MDRSachsenAnhalt an der Diskussion beteiligen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tobias Ulbrich (Vorsitzender der Landeselternvertretung Sachsen-Anhalt), Ilse Wehrmann (Sachverständige für Frühpädagogik), Tobias Krull (Sozialpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt), Ralf Kleindiek ((SPD), Staatssekretär im Bundesministeri Originaltitel: Fakt ist!