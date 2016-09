Pro7 MAXX 04:20 bis 05:00 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Rückkehr in die Wildnis USA 2014 HDTV Merken Andys Lehrling begeht in Eagle einen schwerwiegenden Fehler. Das gesamte Feuerholz geht ihm aus, und er hat keine Wärmequelle für sein Zelt mehr. In Kavik plagen Sue währenddessen höllische Schmerzen, die von einer alten Verletzung herrühren. Es wird so schlimm, dass sie einen Arzt einfliegen lassen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life Below Zero

