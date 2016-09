Pro7 MAXX 00:05 bis 00:30 Comedyserie Two and a Half Men Nicht in meinen Mund! USA 2012 Dolby Digital HDTV Merken Walden und Zoey fliegen in Waldens Privatjet zum Dinner nach San Francisco. Als das Flugzeug in einem Luftloch abzustürzen droht, gesteht Walden, der sein letztes Stündlein gekommen sieht, Zoey seine Liebe. Walden ist enttäuscht, denn Zoey kommen die drei Worte nicht über die Lippen. Am nächsten Tag bricht Zoey zu einer Geschäftsreise nach London auf. Der enttäuschte Walden beginnt daraufhin ein Techtelmechtel mit Zoeys Nachbarin, was in einem heillosen Durcheinander endet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Sophie Winkleman (Zoey) Matthew Marsden (Nigel) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12