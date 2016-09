Pro7 MAXX 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Der fleischliche Pausenfüller USA 2012 Dolby Digital HDTV Merken Waldens Freundin Zoey will nicht, dass ihre kleine Tochter Ava ihn kennenlernt. Sie ist der Meinung, dass ihre Beziehung noch nicht genug gefestigt ist. Zu allem Überfluss bemerkt Walden auch, dass Zoey der Sex mit ihm keinen Spaß zu machen scheint. Berta hat eine tolle Idee: Sie schlägt Zoey vor, ihre berühmten Haschkekse zu essen, um beim Sex lockerer zu werden. Zoey willigt ein, doch was dann folgt, konnte niemand voraussehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Sophie Winkleman (Zoey) Graham Patrick Martin (Eldridge Mackelroy) Matthew Marsden (Nigel) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12