Pro7 MAXX 18:20 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Rückkehr der Finsternis USA 1994 Merken Auf seinen Reisen in die Randgebiete des Universums ist Botschafter G'Kar auf eine interessante Erkenntnis gestoßen: Er glaubt, dass eine neue Bedrohung von der so genannten "Macht der Finsternis" ausgeht, die lange als verschollen galt, die er aber für nach wie vor existent hält. Man glaubt ihm erst, als ein Erkundungsschiff der Narn zerstört wird ... Unterdessen wird Captain John Sheridan vom Tod seiner Frau unterrichtet, die bei der Explosion eines Expeditionsschiffes starb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Capt. John Sheridan) Claudia Christian (Lt. Cmdr. Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Garibaldi) Mira Furlan (Delenn) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Andrea Thompson (Talia Winters) Stephen Furst (Vir Cotto) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Jim Johnston Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12