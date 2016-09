Pro7 MAXX 14:05 bis 14:30 Trickserie Futurama Wer ist hier cool? USA 2003 HDTV Merken Bender ist es gelungen, eine Rolle in Calculons Fernsehserie "Alle meine Stromkreise" zu ergattern. Natürlich verhält sich der clevere Roboter auch in der Fernsehserie gewohnt rüde und macht sich dadurch vor allem bei den Kindern beliebt. Als auch Cubert und Dwight sich von dem Mimen aus Blech beeinflussen lassen und zu stehlen beginnen, reicht es Farnsworth und Hermes endgültig: Sie organisieren zusammen mit anderen frustrierten Eltern einen Protest gegen Benders Verhalten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futurama Regie: Ron Hughart, Rich Moore Drehbuch: Matt Groening, Matt Groening, David X. Cohen, Kristin Gore, Mirsky, Lewis Morton Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6