Pro7 MAXX 09:45 bis 10:40 Dokumentation Decade of Discovery - Das Jahrzehnt der Entdeckungen GB 2010 2016-10-02 05:15 HDTV Viel ist in der wissenschaftlichen Diskussion vom Artensterben auf der Erde die Rede - vollkommen zu Recht. Doch auch ein Blick auf die andere Seite der Medaille lohnt: Nicht weniger als 250.000 neue Arten wurden im vergangenen Jahrzehnt entdeckt. Die Dokumentation "Das Jahrzehnt der Entdeckungen" zeigt zehn der spektakulärsten und erstaunlichsten Fälle. Originaltitel: Decade of Discovery