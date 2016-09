Pro7 MAXX 05:55 bis 06:50 Dokumentation Expedition Regenwald Expedition Regenwald (3) GB 2009 HDTV Merken Die sechswöchige Expedition in den Höhen des Regenwalds geht zu Ende. Die Affen haben sich mittlerweile an Julie gewöhnt. Julie hofft, dass ihnen diese Gewöhnung an den Menschen beim Überleben helfen wird. Außerdem glaubt sie, dass ein sanfter Ökotourismus der ganzen Region helfen könnte. Guy versucht sich unterdessen als Tarzan - mit wechselhaftem Erfolg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life in the canopy

