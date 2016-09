SAT.1 Gold 22:10 bis 23:00 Krimiserie Wolffs Revier Im Zwielicht D 2003 2016-09-30 01:30 16:9 Merken Als der 19-jährige Cem Khavari in eine Verkehrskontrolle gerät, entdecken die Beamten, dass im Kofferraum des Autos die Leiche des Fahrzeugeigentümers Erol Üner liegt. Im Verhör gibt Cem an, dass er den Wagen auf dem Gelände der Firma Schacht abgeholt habe, wo der Tote im Wachdienst gearbeitet hat. Wolff und Tom beginnen sofort mit ihren Ermittlungen, die jedoch unerwartet verlaufen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Rolf Kanies (Yilmaz Torgay) Navíd Akhavan (Cem Khavari) Ferhad Kaleli (Hasim) Thomas Lawincky (Ulf Hesse) Franziska Matthus (Dr. Sascha Bleibtreu) Peter Prager (Christian Schacht) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Peter Ristau Drehbuch: Marija Erceg Kamera: Michael Heiter Musik: Nikolaus Glowna, Arno Fisser, George Kochbeck Altersempfehlung: ab 16