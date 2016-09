RTL NITRO 00:00 bis 00:55 Dokumentation First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern Mysteriöser Notruf USA 2013 HDTV Live TV Merken Als eine Freundin und die Schwester der an Alzheimer leidenden Seniorin Mouda Erskine bemerken, dass ihr Auto nicht in der Auffahrt steht, befürchten sie, dass die verwirrte Frau alleine losgefahren sein könnte und wollen im Haus nach Papieren des Autos suchen. Dort machen sie eine schreckliche Entdeckung: Mouda liegt in blutdurchtränkten Laken tot am Boden. Die Obduktion ergibt, dass die Frau mit einem Hammer regelrecht totgeprügelt wurde. Ein Nachbar wurde zwei Tage vor der Tat Zeuge eines Streites zwischen Mouda und ihrem Verwandten James, der sie um Geld bat. Hat James etwas mit dem Mord zu tun und wo befindet sich Moudas Auto? In Cleveland, Ohio, wird ein junger Mann namens Leandre Meredith in einem Innenhof erschossen. Eine Anwohnerin hat gesehen, wie ein Mann kurz nach der Tat versucht hat, Leandre wiederzubeleben. Die Detectives gehen davon aus, dass eben dieser Mann einen anonymen Notruf getätigt hat. Auffällig jedoch ist, dass der Mann Leandre durchsucht hat und vor Eintreffen des Rettungswagens geflohen ist. Wollte er wirklich nur helfen oder steht er möglicherweise mit dem Mord in Verbindung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The First 48 Altersempfehlung: ab 12