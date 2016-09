RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Show Formel Eins - Die 90er 1996 1996 D 2015 2016-10-01 18:35 HDTV Merken Die deutsche Band 'Fools Garden', deren Song "Lemon Tree" gecovert wird, stattet der Pan Am Lounge heute einen Besuch ab. Des Weiteren werden Videos von den Backstreet Boys und den Spice Girls gezeigt. Doch das ist noch nicht alles, was im Jahr 1996 passierte: Während sich Lady Di und Prinz Charles scheiden ließen, heiratete Dieter Bohlen Verona Feldbusch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Illmann Originaltitel: Formel Eins - Die 90er