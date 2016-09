RTL NITRO 18:05 bis 18:35 Comedyserie M*A*S*H Es war der Priester USA 1979 Live TV Merken Schon lange ist kein Nachschubtransport mehr im Camp angekommen. Die Vorräte neigen sich dem Ende und auch das Wasser wird knapp. In der Zwischenzeit wird eine neue Schwester im Camp eingestellt. Die junge Frau möchte eigentlich Medizin studieren und bittet Father Mulcahy um Hilfe. Dabei verliebt sie sich in den Geistlichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Captain Benjamin Franklin Pierce) Mike Farrell (Captain B.J. Hunnicut) Harry Morgan (Colonel Sherman T. Potter) Loretta Swit (Major Margaret Houlihan) David Ogden Stiers (Major Charles Winchester) Jamie Farr (Corporal Maxwell Q. Klinger) William Christopher (Father Francis Mulcahy) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Sy Rosen, Larry Gelbart, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr., Thad Mumford, Dan Wilcox