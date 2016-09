RTL NITRO 14:05 bis 14:30 Comedyserie King of Queens Späte Rache USA 1999 HDTV Live TV Merken Dougs heiß geliebter Fernseher wird aus der Garage gestohlen. Er macht Carrie bitterste Vorwürfe, weil sie vergessen hat, die Garagentür abzuschließen. Ihr Vater Arthur erleichtert Carries Gewissen nicht gerade, als er sie an einen alten Fehltritt erinnert. Vor 15 Jahren hat sie nämlich eine seiner Schallplatten kaputt gemacht. Carrie ersetzt Doug schuldbewusst den Fernseher. Doug ist zutiefst gerührt und schreibt ihr eine Liebeserklärung und Dankesbekundungen in den Computer. Als er das Zimmer verlässt, stolpert er über ein Kabel und reißt den Laptop herunter und er geht Bruch. Doug bittet Arthur, die Schuld auf sich zu nehmen, was dieser nach einigem Zögern auch tut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross