RTL NITRO 12:05 bis 12:30 Comedyserie M*A*S*H Leb' wohl, Radar (1) USA 1979 Live TV Merken Während Radar sich gerade in Tokio aufhält, fällt im Lazarett der Stromgenerator aus. Der Corporal ist der Einzige, der auf die Schnelle einen neuen besorgen könnte, doch zurück im Lager erwarten ihn schlimme Nachrichten. Sein Onkel, der für Radar wie ein Vater war, ist vor Kurzem gestorben. Der Offizier versinkt in tiefer Trauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Captain Benjamin Franklin Pierce) Mike Farrell (Captain B.J. Hunnicut) Harry Morgan (Colonel Sherman T. Potter) Loretta Swit (Major Margaret Houlihan) David Ogden Stiers (Major Charles Winchester) Jamie Farr (Corporal Maxwell Q. Klinger) William Christopher (Father Francis Mulcahy) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Ken Levine, David Isaacs, Larry Gelbart, Richard Hooker