RTL NITRO 08:10 bis 09:00 Krimiserie Law & Order Kleine Baseball-Monster USA 2002 2016-10-02 04:20 Live TV Merken Privatdetektiv Mike Drucker wird erschossen in einer leer stehenden Wohnung gefunden. Briscoe und Green suchen in seinen letzten Fällen einen Anhaltspunkt. Eine heiße Spur führt die Ermittler ins Baseball-Milieu. Ein Verein der Jugendliga hatte Drucker auf den jungen Spieler Ramiro Benitez angesetzt. Man verdächtigte Benitez, älter als die für diese Liga zugelassenen zwölf Jahre zu sein. Und tatsächlich: Der wirkliche Namen des Jungen ist Miguel Soto und er ist bereits 14 Jahre alt. Soto hatte einfach die Papiere seines Cousins Ramiro bekommen, damit er als Baseball-Talent entdeckt wird. Eingefädelt wurde das alles von Miguels Vater Victor Soto, der seinem Sohn diese Chance auf jeden Fall ermöglichen wollte. Victors Fingerabdrücke werden am Tatort entdeckt. McCoy setzt Soto unter Druck, um ihn zur Aussage gegen die Drahtzieher im Hintergrund zu bewegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dianne Wiest (Bezirksstaatsanwalt Nora Lewin) Jesse L. Martin (Detective Edward Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Angie Harmon (Stellv. Staatsanwältin Abbie Carmichael) Sam Waterston (Stell. Staatsanwalt Jack McCoy) Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Originaltitel: Law & Order Regie: Ricard Dobbs Drehbuch: Stuart Feldman

