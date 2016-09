RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Die Sexfalle D 2000 Stereo Merken Nach einer Meinungsverschiedenheit bezüglich eines Antrags für ein Frauenhaus werden Hagen und Nadia von Frau Hemmer dazu verdonnert, zusammen zu arbeiten und so männliche und weibliche Sichtweise zusammenzuführen. Hagen will die Teamarbeit boykottieren. Widerwillig setzen sich Nadia und Hagen in ein Büro und empfangen gemeinsamen den ersten Antragsteller. Oskar Schliemann will seinen Sexshop erweitern. Da ist er bei Hagen und Nadia natürlich an der richtigen Adresse - eigentlich wollen beide den Antrag ablehnen, können aber nicht einer Meinung sein, um zu beweisen, dass sie ein schlechtes Team sind. So schieben sie das Projekt hin und her, bis Frau Hemmer die beiden auf eine Ortsbesichtigung schickt. Und so kommt es, dass Hagen Krause und Nadia Schäfer gemeinsam den Sexshop besuchen und sich dort vom Warenangebot fesseln lassen, was zu einem peinlichen Missgeschick führt. Ganz andere Probleme hat Ulla. Sie hat ihren Traummann kennen gelernt, der ihr einen Heiratsantrag macht. Doch kurz bevor sie einwilligt, macht sie doch noch einen Rückzieher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünemann) Günter Bothur (Herr Stüsser) Leonard Mader (Herr Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Micha Terjung Drehbuch: Angelika Bartram Kamera: Michael Faust