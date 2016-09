RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Ich war's! D 2001 2016-10-02 22:15 Stereo Merken Rita ist völlig entnervt von Filialleiter Schumann, was natürlich auch ihrem Sohn Markus nicht entgeht. Als Schumann sich plötzlich unter immer neuen, fadenscheinigen Vorwänden völlig in sein Büro zurückzieht, scheint etwas Ruhe in den Supermarkt einzukehren. Doch eines Tages rückt Schumann mit der Wahrheit heraus: Er hat einen anonymen Drohbrief bekommen und steht nun tausend Ängste durch. Gisi macht bei einem Besuch bei den Kruses einen Entdeckung: Markus hat in seinem Zimmer eine Zeitung liegen, aus der diverse Buchstaben ausgeschnitten sind. Nun ist ihr klar, wer Schumann den Drohbrief geschickt hat. Dummerweise schaltet Schumann in seiner Panik die Kripo ein. Kriminalkommissar Böhmer findet bei seinen Ermittlungen die ominöse Zeitung - ausgerechnet in Gisis Spind. Die will den wahren Übeltäter decken und begleitet Böhmer zur Polizei. Die fassungslose Rita startet eine fulminante Rettungsaktion... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabi Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Franziska Traub (Gisela "Gisi" Wiemers) Lutz Herkenrath (Achim Schumann) Georg Alfred Wittner (Bernie) Marius Theobald (Markus Kruse) Simon Lardon (Dennis) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann