Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Strauß zu Erntedank / Filmbeitrag: Grünzeug / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser leben: Basteln und Dekorieren - Weinregal D 2016 Mein Grüner Daumen: Strauß zu Erntedank Mit Jasmin Centner, Floristmeisterin aus Weisenheim am Berg Wenn die Ernte eingebracht ist, wie es altmodisch so schön heißt, dann haben die Menschen schon immer ein Fest gefeiert - zu unterschiedlichen Zeiten, klar, denn in den verschiedenen Kulturen wird ja zu unterschiedlichen Zeiten geerntet - bei uns hat sich der Sonntag nach dem 29. September - dem Michaelistag - eingebürgert. Filmbeitrag: Grünzeug Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser leben: Basteln und Dekorieren Weinregal Mit Martina Lammel, Designerin Ein Weinregal, das nicht schwierig in der Herstellung ist und trotzdem raffiniert wirkt: Die Flaschen werden nur am Hals gehalten. Das verleiht der Konstruktion eine aparte, optische Leichtigkeit. Die Basis kann nach Belieben in andere Stilrichtungen abgewandelt werden. Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Jasmin Centner (Floristmeisterin aus Weisenheim am Berg), Martina Lammel (Designerin)