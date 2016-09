VOX 00:20 bis 01:15 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Der nackte Flötist USA 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der international angesehene russische Flötist Anton Krasnikov bestellt sich nach seinem spektakulären Konzert mit dem Geigenquartett "Belle Donne" die Hostess Savanna auf sein Hotelzimmer. Nach einer gemeinsamen Nacht muss Krasnikov aufwachen und feststellen, dass die Hostess ihm seine 50.000 Dollar teure Flöte gestohlen hat. Die Ermittler der SVU werden ins Hotel gerufen, doch nicht um den Diebstahl aufzunehmen, sondern um Anton Krasnikov festzunehmen. Die Geigerin Alessandra Bay beschuldigt ihn, sie vergewaltigt zu haben. Anton kann sich an nichts erinnern und bestreitet die Vorwürfe. Doch als ein Video auftaucht, auf dem Krasnikov nackt vor dem Hotelzimmer des Opfers steht und ihr Zimmer betritt, scheint der Fall eindeutig - bis weiteres Videomaterial die Hostess Savanna überführt, wie sie Krasnikovs Flöte in einer Pfandleihe verkauft. Amanda traut ihren Augen kaum: Die Hostess ist ihre jüngere Schwester Kim. Um ihre Schwester vor einer Verhaftung zu bewahren, konfrontiert Amanda ihre Schwester persönlich, doch diese scheint uneinsichtig. Als die Ermittler sie doch festnehmen und vernehmen können, passen Kims Schilderungen nicht mit Anton Krasnikovs Aussage überein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin Tutuola) Peter Scanavino (Dominick Carisi, Jr.) Raúl Esparza (Rafael Barba) Virginia Madsen (Beth Anne Rollins) Lindsay Pulsipher (Kim Rollins) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Michael Pressman Drehbuch: Warren Leight, Julie Martin Kamera: Michael Green Altersempfehlung: ab 12