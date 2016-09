VOX 18:00 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Belgischer Zwerggriffon 'Coco': Nachwuchsalarm in Lüneburg: Die einjährige Zwerggriffon Brabançon-Hündin "Coco" ist trotz ihres jungen Alters schon trächtig und steht nun kurz vor der Niederkunft. Weil die Besitzerin sich nicht anders zu helfen weiß, ist sie mit dem Hund in die Tierklinik gefahren. Zwei Welpen sollen es nach Aussage der Haustierärztin sein, wann der genaue Termin der Deckung war, weiß keiner genau. Dr. Zimmermann macht für alle Fälle ein Röntgenbild - doch das hält eine unvorhergesehene Wendung bereit... Europäisch-Kurzhaar Katze 'Müsli': "Müsli" ist wieder zur Kontrolle in der Tierklinik. Erneut muss die Wunde der angriffslustigen Katze nach einer Bauch-OP kontrolliert werden! Auch diesmal enttäuscht das "böse Kätzchen" die Tierärzte nicht und beweist erneut, dass Katzen nicht nur kuscheln wollen sondern sich auch äußerst aggressiv verhalten können. Sonja Grommel und TFA Katrin kennen die schwierige Patientin bereits und haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Werden die Schutzhandschuhe ausreichen, um Müsli "kratzerfrei" zu untersuchen? Hundemischling 'Toni': Der acht Jahre alte Rüde "Toni" leidet an Husten, allgemeiner Schlappheit und lauten Reibegeräuschen im Herzen. Anhand der mitgelieferten Unterlagen und dem Röntgenbild des Haustierarztes befürchtet Dr. Remien zunächst eine Entzündung des Herzmuskels. Das allein wäre für den kleinen "Toni" schon dramatisch und lebensbedrohlich. Doch weitere Untersuchungen ergeben: Es soll noch viel schlimmer kommen... Waldschildkröte 'Josy': "Josy" leidet an neurologischen Ausfallerscheinungen und Wurmbefall und wird bereits erfolgreich mit Antibiotikum behandelt. Heute ist die fünf Jahre alte Schildkröte nun zum Kontrolltermin bei Tierärztin Ines Kussmann. Frauchen ist nach wie vor besorgt, denn "Josy" frisst kaum etwas und wirkt schlapp. Die Untersuchung der brasilianischen Waldschildkröte stellt Ines Kussmann allerdings erst einmal vor unerwartete Probleme: Zunächst ist keine Kleintierwaage aufzutreiben und dann verkriecht sich "Josy" auch noch in ihren Panzer und hat offensichtlich so gar keine Lust auf die Untersuchung. Wird es Ines Kussmann trotzdem gelingen, "Josy" wieder fit zu machen? Königspudel Amore & Graupapagei 'Coco': Unterhaltung im Doppelpack: Königspudel "Amore" und der sprechende Graupapagei "Coco" statten der Tierklinik einen Besuch ab und halten damit nicht nur Dr. Sonja Grommel auf Trab. Da wird aus einem entzündeten Ohr und normalem Krallen- und Schnabelschneiden schnell eine unterhaltsame Tiershow für alle Beteiligten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik