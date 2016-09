RTL 22:15 bis 23:15 Show Mein bestes Jahr - Comedy mit Rückblick 2001: Gaby Kösters Comeback D 2016 2016-09-30 00:30 Stereo 16:9 HDTV Merken 2001 - Gaby Kösters Comeback: Das Jahr der Powerfrauen: Bei der Bundeswehr blasen die Frauen den Männern den Marsch und in der Comedy-Kompanie von Rudis Recken haben Mike Krüger und Jochen Busse nichts mehr zu melden, wenn Gaby Köster zum Seitenhieb auf die "Dreibeine" ausholt. 2001 war ihr erfolgreichstes Jahr im Fernsehen mit ihrer ersten eigenen Sitcom, dem Dauerbrenner "Ritas Welt" und dem Quotenhoch für 'Sieben Tage, Sieben Köpfe'. Es war auch das letzte gemeinsame Jahr vor der Kamera mit ihrem Entdecker Rudi Carrell, an den sie sich sehr emotional und gerne zurückerinnert und so manche ganz persönliche Anekdote über das Komiker-Urgestein ausplaudert. Sie ist wieder da und erkämpft sich ihren Weg zurück auf die Bühne. Gaby blüht besonders in den Momenten auf, in denen sie sich an früher erinnert und ist so frech und fröhlich, wie in ihrem besten Jahr. Es macht großen Spaß ihr dabei zuzusehen, wie sie sich noch immer mit entwaffnender Ehrlichkeit lustig macht über Boris' Samenraub-Affäre, die erste SMS-Trennung der Welt von Naddel und Ralph Siegel, dem Outing von Klaus Wowereit, dem ersten Teleshop mit dem späteren Dschungel-Nudisten Walter Freiwald, den größten PISA-Deppen Deutschlands und dem Harry Potter-Wahn mit den peinlichsten Zauberern der Welt. Dabei bezaubert sie ihr Publikum wie damals und rührt zu Tränen, wenn für sie in der großen finalen Überraschung ein ganz persönlicher Traum in Erfüllung geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein bestes Jahr - Comedy mit Rückblick