ProSieben 20:15 bis 22:50 SciFi-Film Star Wars: Das Imperium schlägt zurück USA 1980 Nach George Lucas 16:9 Dolby Digital HDTV Die rebellische Gruppierung muss ihren Standort aufgeben, nachdem sie von Darth Vaders Soldaten angegriffen wurde. Das ruft Luke Skywalker auf den Plan. Meister Yoda soll ihn zum Jedi ausbilden. Derweil wurden Han Solo und Leia von Jabba the Hutt entführt. Als Luke davon erfährt, will er seine Freunde befreien und stößt dabei auf seinen Widersacher Darth Vader Schauspieler: Harrison Ford (Han Solo) Mark Hamill (Luke Skywalker) Carrie Fisher (Prinzessin Leia Organa) Billy Dee Williams (Lando Calrissian) Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi) David Prowse (Lord Darth Vader) Frank Oz (Yoda) Originaltitel: The Empire Strikes Back Regie: Irvin Kershner Drehbuch: Leigh Brackett, Lawrence Kasdan Kamera: Peter Suschitzky Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6