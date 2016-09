ProSieben 16:05 bis 16:30 Comedyserie The Big Bang Theory Das Cooper-Nowitzki Theorem USA 2008 2016-10-01 11:25 16:9 HDTV Merken Nach einem Vortrag will die Studentin Ramona unbedingt mit Sheldon diskutieren. Sie bestimmt fortan seinen Terminkalender und mit wem er sich zu treffen hat. Mit ihrem Organisationstalent erreicht Sheldon ungeahnte Höhen bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Sara Gilbert (Leslie Winkle) Riki Lindhome (Ramona) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Tim Doyle, Richard Rosenstock Kamera: Steven V. Silver