ProSieben 11:55 bis 12:25 Comedyserie How I Met Your Mother Doppelgänger USA 2009 2016-10-01 06:40 16:9 HDTV Merken Als sich Ted und Jen zu einem Blind Date treffen, stellen sie fest, dass sie vor Jahren schon einmal einen gemeinsamen Abend verbrachten. Warum ist damals nichts aus ihnen geworden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Lindsay Sloane (Jen) Rizwan Manji (Dr. Vikash) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Matt Kuhn Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12