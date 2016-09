Sat.1 10:00 bis 11:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 HDTV Merken In der Mitte eines Sees wird ein verunfallter Taucher vermutet. Als eine Mutter von ihrer vermissten Tochter erzählt, startet sofort die Rettungsaktion. Die Spezialisten finden unter Wasser die Vermisste in Lebensgefahr. Doch ein weiterer Taucher scheint für den Zustand der jungen Frau gesorgt zu haben. - Die Spezialisten gehen einem Hinweis eines Anwohners nach. Demnach sollen die Nachbarn in den eigenen vier Wänden mit Gras dealen. Die Hausfrau streitet den Verdacht ab ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten