TLC 04:15 bis 05:00 Serien Wenn Liebe tötet Hass in Huntington Beach USA 2013 Merken Als der 22-jährige Mel Dyson die zehn Jahre ältere Dixie in einem Nachtclub kennenlernt, beginnen die beiden eine heiße Affäre. Mels Familie ist von der Freundin ihres Sprösslings wenig begeistert, doch die zwei ziehen zusammen und bekommen ein Kind. Vier Jahre später ist es mit der Leidenschaft vorbei. Nach der Trennung verliebt sich Dixie in einen neuen Mann, doch Enrico ist ein gerissener Gigolo, der Dixie nur ausnutzt. Da Mel nun das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn beansprucht, will es Dixie noch einmal mit ihrem Ex versuchen und zieht wieder bei ihm ein. Doch das aufgewärmte Glück währt nicht lange: Eines Nachts geschieht ein brutaler Mord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnell Adler (Dixie Dyson) Alex Kruz (Enrico Vasquez) Jeremy Rafal (Mel Dyson) Derek Brantley (Det. Dale Mason) Alyssa H. Chase (Vicki Potter) Jerah Milligan (George Lamb) Heather Lee Rogers (Diane Wilkins) Originaltitel: I'd Kill For You Regie: Ed Robbins

