TLC 22:00 bis 22:55 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Besuch aus der Unterwelt USA 2015 Für die Stowes hat sich ein Traum erfüllt. Sie leben das perfekte Familienglück im idyllischen Apex, Stacy ist mit ihrem zweiten Kind schwanger und ihr Ehemann Mike ein begeisterter Vater. Doch Glück ist vergänglich: Mike stirbt wenig später bei einem tragischen Autounfall. Trotz ihrer großen Verzweiflung und Trauer bleibt Stacy mit ihren Kindern in dem alten Haus wohnen, weil sie glaubt, dass auch ihr Mann darin fortlebt. Und tatsächlich findet plötzlich ein geisterhaftes Wesen den Weg in die Gegenwart. Doch es ist nicht Mike, der seiner Familie ein Zeichen gibt, sondern eine durch und durch bösartige Erscheinung, die alle in den Tod reißen will. Originaltitel: A Haunting