TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap New York Ink - Tattoos fürs Leben Geld regiert die Welt USA 2011 Es ist zwar noch früh am Morgen, doch Ami ist jetzt schon mächtig geladen. Dass die ersten Wochen im neuen Shop kein Kinderspiel sein würden, war dem Tattoo-Virtuosen von Anfang an klar, aber mit derart miesen Zahlen hatte er nicht gerechnet. Jeden Morgen flattern neue Rechnungen ins Haus. Allein die Miete im "Wooster Street Social Club" ist viermal so hoch wie im alten Studio in Miami. Und Jessica setzt noch einen drauf: Statt sich auf ihren Job zu konzentrieren, nervt die Shop-Managerin ihren Boss mit gut gemeinten Ratschlägen. Originaltitel: NY Ink