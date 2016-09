TLC 15:35 bis 16:30 Dokusoap Der Katzenflüsterer Lily und der Teppich USA 2014 Merken Maryam ist ein Medium für Tiere und Menschen, doch an ihre eigene Katze Lily kommt sie nicht heran. Die Mietze beißt und jagt jeden, der sich ihr nähert. Bisher hat Maryam darüber hinweg gesehen, doch seit Lily auch den dreibeinigen Kater Louie und die blinde Hündin Daisy angreift, ist das Maß voll. Ihr Mann Bruce will Lily schon längst loswerden, denn sie ruiniert außerdem das Mobiliar - und langsam auch die Beziehung. Er würde das Fellmonster gerne an Maryams Mutter abgeben, doch Maryam kann sich nicht von der Katze trennen, die als Baby unter Obdachlosen lebte. Tierpsychologe Jackson hat schon eine Idee, wie er Lily in den Griff bekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell