TLC 13:45 bis 14:45 Dokusoap Fashionistas - Shoppen mit Stil Best Of GB 2012 Merken Insgesamt 24 Kandidatinnen haben in der Styling-Show "Fashionistas - Shoppen mit Stil" um die Mode-Krone gekämpft und alles gegeben, um die Experten-Jury mit den besten Outfits zu überzeugen. Dafür mussten sie pro Folge drei Challenges bestreiten: Von der Hollywood-Poolparty über Promi-Hochzeiten, Klassentreffen, Dinner mit dem Ex bis zum Nachmittagstee mit Königin Elisabeth. Im Best-of der Show wird nun von den sechs Gruppensiegerinnen die Fashionistas-Queen gekürt - die Kandidatin, die das beste modische Gespür von allen bewiesen hat. Jury-Mitglied und Schauspielerin Holly Valance hat eine klare Favoritin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Shopper